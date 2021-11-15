2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 2 takım daha yola devam etti
Maçlar sonucu Gana ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, play-off'lara yükseldi.
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunun 6. haftasında 4 grupta 6 karşılaşma oynandı.
Son maçların ardından gruplarını lider tamamlayan Gana (G Grubu) ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti (J); Mali (E), Mısır (F), Senegal (H), Fas'tan (I) sonra play-off bileti alan takımlar oldu.
Afrika elemeleri ikinci turu sonunda 10 grup lideri play-off'lara yükselecek. Kura çekimiyle belirlenecek 5 play-off eşleşmesinin galibi, Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu
Mali-Uganda: 1-0
J Grubu
Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin: 2-0
Madagaskar-Tanzanya: 1-1
G Grubu
Zimbabve-Etiyopya: 1-1
Gana-Güney Afrika: 1-0
H Grubu
Senegal-Kongo: 2-0
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