2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 9 gol
İkinci tur gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunda 4 grupta 8 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
Zambiya-Ekvator Ginesi: 1-1
Moritanya-Tunus: 0-0
C Grubu:
Orta Afrika Cumhuriyeti-Nijerya: 0-2
Yeşil Burun Adaları-Liberya: 1-0
E Grubu:
Uganda-Ruanda: 1-0
Kenya-Mali: 0-1
J Grubu:
Benin-Tanzanya: 0-1
Madagaskar-Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 1-0
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