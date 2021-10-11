2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 9 gol

İkinci tur gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.

AA
11 Ekim 2021 Pazartesi, 07:33
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 9 gol
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2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunda 4 grupta 8 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Zambiya-Ekvator Ginesi: 1-1

Moritanya-Tunus: 0-0


C Grubu:

Orta Afrika Cumhuriyeti-Nijerya: 0-2

Yeşil Burun Adaları-Liberya: 1-0


E Grubu:

Uganda-Ruanda: 1-0

Kenya-Mali: 0-1


J Grubu:

Benin-Tanzanya: 0-1

Madagaskar-Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 1-0


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