2022 FIFA Dünya Kupası Brezliya - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Brezilya ile Güney Kore, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore, son 16 turu mücadelesine çıkacak.
MUHTEMEL 11'LER
Brezilya: Alisson; Militao, Marquinhos, Silva, Danilo; Paqueta, Casemiro, Neymar; Raphinha, Richarlison, Vinicius Jr
Güney Kore: Seung-gyu; Moon-hwan, Kyung-won, Young-gwon, Jin-su; In-beom, Woo-young; Hee-chan, Kang-in, Heung-min; Gue-sung
G Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Brezilya 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre'nin önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Güney Kore ise H Grubu'nda oynadığı son maçta Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4'e yükseltmiş ve averajla Uruguay'ın önüne geçerek son 16 turu biletini almıştı.
Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Hırvatistan-Japonya eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.
İki takım Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.
BREZİLYA - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA?
TSİ 22.00'de başlayacak maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
BREZİLYA - GÜNEY KORE MAÇI HANGİ KANALDA?
Stadyum 974'te oynanacak karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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