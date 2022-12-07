2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları tamamlandı. Dünya Kupası'nda verilecek iki günlük aranın ardından çeyrek final müsabakaları oynanacak.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor.
Son 16 turunun tamamlanmasıyla beraber verilen iki günlük aranın ardından 9 ve 10 Aralık günlerinde çeyrek final karşılaşmaları oynanacak.
MESSI SAHNEYE ÇIKIYOR
Hırvatistan ile Brezilya 9 Aralık Cuma günü çeyrek finalin ilk mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Education City Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
Günün bir diğer çeyrek final mücadelesinde ise Hollanda ile Arjantin kozlarını paylaşacak.
Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.
HARRY KANE İLE KYLIAN MBAPPE KARŞI KARŞIYA
Turnuvada 10 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar ile yarı finale çıkacak son takımlar belli olacak.
Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz ile TSİ 18:00'de mücadele edecek.
Zorlu karşılaşma Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.
Çeyrek final eşleşmelerinin son maçında ise İngiltere ile Fransa kozlarını paylaşacak.
Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
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