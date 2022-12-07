2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 13:16

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor.

Son 16 turunun tamamlanmasıyla beraber verilen iki günlük aranın ardından 9 ve 10 Aralık günlerinde çeyrek final karşılaşmaları oynanacak.

MESSI SAHNEYE ÇIKIYOR

Hırvatistan ile Brezilya 9 Aralık Cuma günü çeyrek finalin ilk mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Education City Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

Günün bir diğer çeyrek final mücadelesinde ise Hollanda ile Arjantin kozlarını paylaşacak.

Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

HARRY KANE İLE KYLIAN MBAPPE KARŞI KARŞIYA

Turnuvada 10 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar ile yarı finale çıkacak son takımlar belli olacak.

Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz ile TSİ 18:00'de mücadele edecek.

Zorlu karşılaşma Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.

Çeyrek final eşleşmelerinin son maçında ise İngiltere ile Fransa kozlarını paylaşacak.

Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.