2022 FIFA Dünya Kupası İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Kasım 2022 Cuma, 09:15

2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan İngiltere, bugün ABD ile karşılaşacak.

İNGİLTERE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

25 Kasım Cuma günü Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

İNGİLTERE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT1 ve TRT 4K'den ekranlara gelecek.

İngiltere, gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, ABD ise Galler ile 1-1 berabere kalmıştı.

İngiltere, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.