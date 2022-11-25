2022 FIFA Dünya Kupası İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan İngiltere, ABD ile karşılaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan İngiltere, bugün ABD ile karşılaşacak.
İNGİLTERE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
25 Kasım Cuma günü Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.
İNGİLTERE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT1 ve TRT 4K'den ekranlara gelecek.
İngiltere, gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, ABD ise Galler ile 1-1 berabere kalmıştı.
İngiltere, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.
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