2022 FIFA Dünya Kupası Katar - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Senegal ile karşılaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Katar - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında Senegal ile karşılaşacak.
KATAR - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
25 Kasım Cuma günü Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Antonio Mateu yönetecek.
KATAR - SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT1 ve TRT 4K'den ekranlara gelecek.
Açılış maçında Ekvador ile karşılaşan Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı gollerle rakibine 2-0 mağlup olmuştu.
Sadio Mane'den yoksun kupada mücadele eden Senegal ise ilk maçında Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenilmişti.
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