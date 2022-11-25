2022 FIFA Dünya Kupası Katar - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Senegal ile karşılaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Katar - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2022 Cuma, 09:04
2022 FIFA Dünya Kupası Katar - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında Senegal ile karşılaşacak.

KATAR - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

25 Kasım Cuma günü Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Antonio Mateu yönetecek.

KATAR - SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT1 ve TRT 4K'den ekranlara gelecek.

Açılış maçında Ekvador ile karşılaşan Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı gollerle rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

Sadio Mane'den yoksun kupada mücadele eden Senegal ise ilk maçında Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenilmişti.


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