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2026-2027 Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

2026-2027 Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

3.09.2026 10:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026-2027 Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Transfer dönemi ne zaman sona erecek sorusunun yanıtı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki, 2026-2027 Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

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Süper Lig'de birçok kulüp transferin son günlerinde kadrosunda yer alan kontenjanlar doğrultusunda son transfer hamlelerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Peki, 2026-2027 Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

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2026-2027 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

22 Haziran tarihinde başlayan yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. 

SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ara transfer dönemi 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek. 

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