Süper Lig'de birçok kulüp transferin son günlerinde kadrosunda yer alan kontenjanlar doğrultusunda son transfer hamlelerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Peki, 2026-2027 Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
2026-2027 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
22 Haziran tarihinde başlayan yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek.
SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ara transfer dönemi 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek.