2026-2027 Süper Lig sezonuna Adnan Süvari adı verildi

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu "Adnan Süvari Sezonu" adıyla oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig sezonlarının Türk futboluna önemli katkılar sunan teknik adamlar ve eski milli futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirildiği belirtilirken, 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari'nin adının verildiği ifade edildi.

ADNAN SÜVARİ KİMDİR?

Teknik direktörlük kariyerine Karşıyaka'da başlayan Adnan Süvari, Göztepe ile elde ettiği başarılarla Türk futbol tarihine geçti. Süvari yönetimindeki İzmir temsilcisi, 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale yükselirken, bir Türk takımını Avrupa kupalarında yarı finale taşıyan ilk teknik direktör oldu.

Göztepe ile 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Adnan Süvari, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü de üstlendi. Deneyimli futbol adamı, farklı dönemlerde Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde de görev yaptı.

TFF, açıklamasında 2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun Türk futboluna hayırlı olmasını dileyerek tüm kulüplere başarılar temennisinde bulundu.