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2026-2027 transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu eylül ayının kaçında bitecek?

2026-2027 transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu eylül ayının kaçında bitecek?

30.08.2026 17:00:00
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Haber Merkezi
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2026-2027 transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu eylül ayının kaçında bitecek?

Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek isteyen Süper Lig ekipleri, transfer çalışmalarında son düzlüğe girdi. Futbolseverler ise “2026-2027 transfer sezonu ne zaman bitiyor?” ve “Transfer sezonu eylül ayının kaçında sona erecek?” sorularına yanıt arıyor. Peki, 2026-2027 transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu eylül ayının kaçında bitecek?
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2026-2027 futbol sezonunda yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. Peki, 2026-2027 transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu eylül ayının kaçında bitecek?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Transfer ve tescil dönemlerine ilişkin TFF'den yapılan açıklamaya göre 2026-2027 sezonu için 1. Transfer ve Tescil Döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona ermesine ve 2. Transfer ve Tescil Döneminin 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihinde sona ermesine karar verildi.

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer döneminin sona ereceği tarihler de belli oldu.

İngiltere (Premier League): 1 Eylül 2026

İspanya (LaLiga): 2 Eylül 2026

İtalya (Serie A): 1 Eylül 2026

Almanya (Bundesliga): 1 Eylül 2026

Fransa (Ligue 1): 1 Eylül 2026

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