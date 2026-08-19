Akdeniz Oyunları, 1951’den bu yana Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkeleri sporun ortak çatısı altında buluşturan en köklü uluslararası organizasyonlardan biri olarak biliniyor. Peki, 2026 Akdeniz Oyunları ne zaman? 2026 Akdeniz Oyunları nerede yapılacak?

Taranto, oyunların açılış ve kapanış törenlerinin yanı sıra birçok müsabakaya ev sahipliği yaparak Akdeniz’in en büyük çok branşlı spor organizasyonunun merkezi olacak. Organizasyonun resmi sloganı ise “Embrace the Future” (Geleceği Kucakla) olarak belirlendi.

AKDENİZ OYUNLARI'NIN TARİHÇESİ

Akdeniz Oyunları’nın temelleri, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları sırasında atıldı. Mısır Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Muhammed Taher Paşa, Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkeleri düzenli olarak bir araya getirecek çok branşlı bir spor organizasyonu fikrini ortaya koydu. Bu öneri kısa sürede destek gördü ve hazırlık sürecinin ardından ilk Akdeniz Oyunları, 1951 yılında Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlendi. İlk organizasyona 10 ülke, 734 sporcu ve 13 spor dalı katıldı.

Organizasyon büyüdükçe kurumsal yapısı da güçlendi. 1955 Barselona Oyunları sırasında oyunların yönetiminden sorumlu bir denetim kurulu oluşturuldu. Bu yapı, 1961 yılında Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (CIJM) adını alarak organizasyonun resmi yönetim organı haline geldi.

Akdeniz Oyunları’nın takvimi de yıllar içinde değişti. İlk 11 organizasyon, Yaz Olimpiyat Oyunları’ndan bir yıl önce düzenlenirken, 1993’ten itibaren olimpiyatların bir yıl sonrasına alınarak uluslararası spor takvimine daha dengeli şekilde yerleştirildi. Günümüzde dört yılda bir düzenlenen organizasyon, Akdeniz coğrafyasındaki en önemli çok branşlı spor etkinliği olmayı sürdürüyor.