Akdeniz Oyunları, 1951’den bu yana Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkeleri sporun ortak çatısı altında buluşturan en köklü uluslararası organizasyonlardan biri olarak biliniyor. Peki, 2026 Akdeniz Oyunları ne zaman? 2026 Akdeniz Oyunları nerede yapılacak?
2026 AKDENİZ OYUNLARI NE ZAMAN?
2026 Akdeniz Oyunları, 21 Ağustos–3 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya’nın Puglia bölgesinde bulunan Taranto kentinde düzenlenecek. XX. Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapacak organizasyonda Akdeniz havzasından 26 ülkenin sporcuları, farklı branşlarda madalya mücadelesi verecek.
Taranto, oyunların açılış ve kapanış törenlerinin yanı sıra birçok müsabakaya ev sahipliği yaparak Akdeniz’in en büyük çok branşlı spor organizasyonunun merkezi olacak. Organizasyonun resmi sloganı ise “Embrace the Future” (Geleceği Kucakla) olarak belirlendi.
AKDENİZ OYUNLARI'NIN TARİHÇESİ
Akdeniz Oyunları’nın temelleri, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları sırasında atıldı. Mısır Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Muhammed Taher Paşa, Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkeleri düzenli olarak bir araya getirecek çok branşlı bir spor organizasyonu fikrini ortaya koydu. Bu öneri kısa sürede destek gördü ve hazırlık sürecinin ardından ilk Akdeniz Oyunları, 1951 yılında Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlendi. İlk organizasyona 10 ülke, 734 sporcu ve 13 spor dalı katıldı.
Organizasyon büyüdükçe kurumsal yapısı da güçlendi. 1955 Barselona Oyunları sırasında oyunların yönetiminden sorumlu bir denetim kurulu oluşturuldu. Bu yapı, 1961 yılında Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (CIJM) adını alarak organizasyonun resmi yönetim organı haline geldi.
Akdeniz Oyunları’nın takvimi de yıllar içinde değişti. İlk 11 organizasyon, Yaz Olimpiyat Oyunları’ndan bir yıl önce düzenlenirken, 1993’ten itibaren olimpiyatların bir yıl sonrasına alınarak uluslararası spor takvimine daha dengeli şekilde yerleştirildi. Günümüzde dört yılda bir düzenlenen organizasyon, Akdeniz coğrafyasındaki en önemli çok branşlı spor etkinliği olmayı sürdürüyor.
AKDENİZ OYUNLARI'NDA TÜRKİYE'NİN KAÇ MADALYASI VAR?
Türkiye özellikle son yıllarda madalya sayısını önemli ölçüde artırdı. 2013 Mersin Akdeniz Oyunları, 126 madalya ile ülke tarihinin en başarılı organizasyonu olarak kayıtlara geçti. 2022 Oran Akdeniz Oyunları ise 45 altın, 26 gümüş ve 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya ile tamamlandı ve Türkiye, organizasyonu ikinci sırada bitirdi.
AKDENİZ OYUNLARI'NDA BRANŞLAR YER ALIYOR?
3×3 basketbol, okçuluk, artistik jimnastik, atletizm, badminton, bocce, boks, kano/kayak, bisiklet, binicilik, eskrim, paletli yüzme (finswimming), futbol, hentbol, judo, karate, padel, ritmik jimnastik, roller maraton, kürek, yelken, skateboard, atıcılık (tabanca ve tüfek), atıcılık (trap ve skeet), yüzme, masa tenisi, tekvando, tenis, triatlon, voleybol, su topu, halter ve güreş.
AKDENİZ OYUNLARI'NA HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?
Akdeniz Oyunları, Akdeniz’e kıyısı bulunan veya organizasyonun üyesi olan ülkelerin katılımıyla düzenleniyor. Günümüzde oyunlarda 26 ülke mücadele ediyor. Katılımcılar; Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere üç kıtadan geliyor ve sporcular ülkelerini farklı branşlarda temsil ediyor. İşte Akdeniz Oyunlarına katılan ülkeler;
- Afrika: Cezayir, Fas, Libya, Mısır, Tunus
- Asya: Lübnan, Suriye
- Avrupa: Arnavutluk, Andorra, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İspanya, İtalya, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Malta, Monako, Portekiz, San Marino, Sırbistan, Slovenya, Türkiye, Yunanistan