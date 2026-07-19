FIFA'nın dünya çapında yaklaşık iki milyar seyirci beklediği Dünya Kupası final maçında, turnuva tarihinde ilk kez devre arası gösterisi yapılacak. Peki, 2026 Dünya Kupası finalinin devre arasında kimler sahne alacak?

2026 DÜNYA KUPASI FİNALİNİN DEVRE ARASINDA KİMLER SAHNE ALACAK?

FIFA, 19 Temmuz'da New Jersey'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finali öncesindeki kapanış töreninde sahne alacak yıldız isimleri resmen duyurdu.

Gösterinin başrollerini Madonna, Justin Bieber, Shakira ve BTS paylaşıyor. Ayrıca Burna Boy, Coldplay, Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel yönetimindeki New York Filarmoni ve Simón Bolívar Senfoni Orkestrası müzisyenleri ve Staten Island'dan ünlü bir öğrenci korosu olan PS22 Korosu da sahne alacak.

Uganda'nın Ghetto Kids dans grubu ve Irak doğumlu Avustralyalı şarkıcı Emmanuel Kelly de programda yer alıyor. Ayrıca Kermit Kurbağa ve Bayan Domuzcuk gibi Susam Sokağı ve Muppet karakterleri de sahne alacak.

Shakira ve Burna Boy'un, turnuvanın resmi marşı olan ve ikilinin 11 Haziran'da Mexico City'deki açılış töreninde ilk kez seslendirdiği 'Dai Dai' şarkısını seslendirmesi bekleniyor. Gösterinin küratörlüğünü Coldplay'in solisti Chris Martin üstleniyor.