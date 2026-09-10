Futbolda milli ara tarihleri ve A Milli Takım’ın maç programı futbolseverlerin gündeminde. Türkiye, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek. Peki, 2026 milli ara ne zaman? A Milli Takım maç takvimi

MİLLİ ARA NE ZAMAN?

2026-2027 sezonundaki ilk milli ara, 21 Eylül 2026’da başlayacak. A Milli Takım’ın karşılaşmalarla geçireceği yoğun dönem ise 6 Ekim’e kadar sürecek.

Ay-yıldızlılar, bu süre içerisinde UEFA Uluslar Ligi’nde dört maça çıkarak yaklaşık iki haftalık periyotta zorlu bir fikstürle mücadele edecek.

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

A Millî Takımımız, ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda; ikinci maçını 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak.

Ay-Yıldızlılar, 2 Ekim Cuma günü Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Dört karşılaşma da TSİ 21.45'te başlayacak.