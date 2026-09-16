2028 olimpik ve paralimpik yılı olsun

Yerlikaya, paralimpik branşlarda elde edilen sonuçlara da dikkat çekerek, hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na rekor sayıda sporcuyla katılmak olduğunu belirtti. Yerlikaya genç sporcuları da makamında kabul etti.

Türkiye’nin uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıların önemine değinen Yerlikaya, "Hedefimiz Türkiye Yüzyılı’nda Türk sporunu daha yukarı taşımak, daha iyi yerlere taşımak ve daha çok başarı elde etmek. Gençlerimize, sporcularımıza, spor yapan herkese hizmet etmek, onların önüne çıkabilecek engellerle beraber mücadele edebilmek gayretiyle çalışıyoruz" dedi.

"LOS ANGELES’A REKOR SAYIDA SPORCUYLA GİTMELİYİZ"

2028 Los Angeles Olimpiyatları’nı hedef gösteren Yerlikaya, olimpik ve paralimpik branşlarda Türkiye’nin sporcu sayısını artırması gerektiğini söyledi.

Yerlikaya, "Olimpik ve paralimpik branşlarda ABD’ye rekor sayıda sporcuyla gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"MADALYA SAYIMIZ ÇOK ÇOK ARTTI"

Paralimpik branşlarda son dönemde elde edilen başarılara da değinen Yerlikaya, federasyon yapılanmasındaki değişikliğin madalya sayılarına yansıdığını söyledi.

Yerlikaya, geçmişte paralimpik branşların tek federasyona bağlı olduğunu belirterek, "Eskiden paralimpik branşlar tek federasyona bağlıydı. Tek başkan altında 20 branş oluyordu, çoğuna hizmet gitmiyordu. Biz bir kısmı hariç bütün engelli federasyonları ana branşı olan federasyonlara bağladık. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bu bağlantıyı yaptıktan sonra, madalya sayımız çok çok arttı" diye konuştu.

Yerlikaya, olimpik ve paralimpik sporcuların önündeki engellerin kaldırılması ve Türkiye’nin uluslararası organizasyonlardaki başarılarının artırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.