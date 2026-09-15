2028 ve 2029 UEFA organizasyonlarının ev sahipleri açıklandı

UEFA tarafından düzenlenen organizasyonların 2028 ve 2029'daki finallerin düzenleneceği şehirler ve stadyumlar belirlendi.
TÜRKİYE 2 FİNALE ADAYDI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan daha önce yapılan açıklamada İstanbul ve Ankara için başvuru yapıldığı belirtilmişti. TFF'nin açıklamasında Ankara 19 Mayıs Stadyumu için 2029 Avrupa Ligi finali, Rams Park'ın ise 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline aday olduğu duyurulmuştu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul ve Ankara, finaller için seçilmedi.
2028 ve 2029'daki UEFA organizasyonlarının finallerinin düzenleneceği şehirler şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi
2028: Allianz Arena | Münih, Almanya
2029: Camp Nou | Barselona, İspanya
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
2028: Parc Olympic Lyonnais | Lyon, Fransa
2029: Galler Uluslar Stadyumu | Cardiff, Galler
UEFA Avrupa Ligi
2028: Bükreş Ulusal Stadyumu | Bükreş, Romanya
2029: Belgrad Ulusal Stadyumu | Belgrad, Sırbistan
UEFA Konferans Ligi
2028: Allianz Stadyumu | Torino, İtalya
2029: Puskas Arena | Budapeşte, Macaristan
UEFA Süper Kupası
2027: Johan Cruyff ArenA | Amsterdam, Hollanda
2028: Astana Arena | Astana, Kazakistan
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi
2027: Biel/Bienne Arena | Biel/Bienne, İsviçre