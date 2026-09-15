2028 ve 2029 UEFA organizasyonlarının ev sahipleri açıklandı

UEFA tarafından düzenlenen organizasyonların 2028 ve 2029'daki finallerin düzenleneceği şehirler ve stadyumlar belirlendi.

TÜRKİYE 2 FİNALE ADAYDI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan daha önce yapılan açıklamada İstanbul ve Ankara için başvuru yapıldığı belirtilmişti. TFF'nin açıklamasında Ankara 19 Mayıs Stadyumu için 2029 Avrupa Ligi finali, Rams Park'ın ise 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline aday olduğu duyurulmuştu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul ve Ankara, finaller için seçilmedi.

2028 ve 2029'daki UEFA organizasyonlarının finallerinin düzenleneceği şehirler şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

2028: Allianz Arena | Münih, Almanya

2029: Camp Nou | Barselona, İspanya

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

2028: Parc Olympic Lyonnais | Lyon, Fransa

2029: Galler Uluslar Stadyumu | Cardiff, Galler

UEFA Avrupa Ligi

2028: Bükreş Ulusal Stadyumu | Bükreş, Romanya

2029: Belgrad Ulusal Stadyumu | Belgrad, Sırbistan

UEFA Konferans Ligi

2028: Allianz Stadyumu | Torino, İtalya

2029: Puskas Arena | Budapeşte, Macaristan

UEFA Süper Kupası

2027: Johan Cruyff ArenA | Amsterdam, Hollanda

2028: Astana Arena | Astana, Kazakistan

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi

2027: Biel/Bienne Arena | Biel/Bienne, İsviçre