3-0'dan geri döndü: Galatasaray, Pendikspor ile berabere kaldı

Galatasaray, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya geldi.
Pendik Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.
Pendikspor, 15. dakikada Taha Emre İnce'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 24. dakikada Hakan Yeşil ve 35. dakikada Bekir Karadeniz'in kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
Galatasaray, 67. dakikada Arda Ünyay'ın golüyle farkı ikiye indirdi.
Sarı-kırmızılılar, 84. dakikada Abdullah Kolazlı ile skoru 3-2'ye getirdi. Kaan Ayhan'ın 88. dakikada penaltıdan attığı golle mücadele 3-3 berabere sonuçlandı.
Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Pendikspor ise Sivasspor deplasmanına konuk olacak.