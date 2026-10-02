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3-0'dan geri döndü: Galatasaray, Pendikspor ile berabere kaldı

3-0'dan geri döndü: Galatasaray, Pendikspor ile berabere kaldı

2.10.2026 19:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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3-0'dan geri döndü: Galatasaray, Pendikspor ile berabere kaldı

Galatasaray, 3-0 geriye düştüğü hazırlık maçında 1. Lig ekibi Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı.

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Galatasaray, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Pendik Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

Pendikspor, 15. dakikada Taha Emre İnce'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 24. dakikada Hakan Yeşil ve 35. dakikada Bekir Karadeniz'in kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Galatasaray, 67. dakikada Arda Ünyay'ın golüyle farkı ikiye indirdi.

Sarı-kırmızılılar, 84. dakikada Abdullah Kolazlı ile skoru 3-2'ye getirdi. Kaan Ayhan'ın 88. dakikada penaltıdan attığı golle mücadele 3-3 berabere sonuçlandı.

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Pendikspor ise Sivasspor deplasmanına konuk olacak.

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