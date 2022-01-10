3 Büyükler hocasız kaldı! 47 yıl sonra bir ilk...

Süper Lig'ide şampiyonluk yarışından kopan 3 büyük kulüp, 47 yıl sonra sezon ortasında hocasız kaldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2022 Pazartesi, 17:11
3 Büyükler hocasız kaldı! 47 yıl sonra bir ilk...
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan İstanbul'un 3 büyükleri teknik direktörsüz kaldı. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 9 Aralık 2021'de yollarını ayırdı. Fenerbahçe, 20 Aralık 2021'de Vitor Pereira'ya veda etti. Galatasaray ise Fatih Terim ile 10 Ocak'ta yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine Önder Karaveli geçici olarak görevi devraldı. Fenerbahçe'de ise Zeki Murat Göle, yeni teknik direktör gelene kadar görevi sürdürüyor.

47 YIL SONRA BİR İLK!

Süper Lig'de 3 büyüklerin üçünün de aynı anda teknik direktörsüz kalması ise 47 yıl sonra ilk kez gerçekleşti. Ekim 1975'te Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş teknik direktörlerleriyle yollarını ayırmış ancak yeni hoca bulamamıştı.


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