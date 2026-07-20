3. eleme turu kura çekimi yapıldı... İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 2026/27 sezonunun 3. eleme turu kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı elemesi halinde Tromsö / Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu turda ilk maçlar 6 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 13 Ağustos'ta oynanacak.

Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'ne veda etmesi durumunda Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi de belli oldu. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne veda etmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turunda Bohemian-Ballkani eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

2. ELEME TURU TAKVİMİ

Beşiktaş, yeni sezondaki ilk resmi maçında Avrupa Ligi'nde çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'la ilk maçını 23 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynayacak.