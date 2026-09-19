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4 gollü Roma - Inter maçında kazanan çıkmadı

4 gollü Roma - Inter maçında kazanan çıkmadı

19.09.2026 21:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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4 gollü Roma - Inter maçında kazanan çıkmadı

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma'nın Inter'i konuk ettiği maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma, Inter'i konuk etti.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini Manu Kone 6. ve 37. dakikalarda kaydetti.

Inter ise ikinci yarıya hızlı başladı. Lautaro Martinez, 46. ve 79. dakikalarda attığı gollerle takımına beraberliği getirdi.

Öte yandan Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Ligde ilk 4 maçın tamamını kazanan Roma ve Inter, bu sezon Serie A'da ilk kez puan kaybı yaşadı.

Bu sonucun ardından iki takım da 5 hafta sonunda 13 puana ulaşarak ligin zirvesinde konumlandı.

Serie A'nın 6. haftasında Roma, Como'ya konuk olacak. Inter ise Parma'yı ağırlayacak.

İlgili Konular: #inter #roma #İtalya Serie A

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