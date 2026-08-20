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4 yıllık sözleşme imzaladı: Ahmetcan Kaplan'ın yeni takımı belli oldu

4 yıllık sözleşme imzaladı: Ahmetcan Kaplan'ın yeni takımı belli oldu

20.08.2026 12:00:00
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Cumhuriyet Spor
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4 yıllık sözleşme imzaladı: Ahmetcan Kaplan'ın yeni takımı belli oldu

Hollanda ekibi NEC Nijmegen, Ahmetcan Kaplan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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Ahmetcan Kaplan, Ajax'tan önceki sezon kiralık olarak formasını giydiği NEC Nijmegen'e transfer oldu. NEC Nijmegen, Ahmetcan Kaplan ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers, Kaplan'ın başarılı sezonun önemli parçalarından biri olduğunu belirterek, transferi gerçekleştirmek için uzun süredir çalıştıklarını söyledi.

Sakatlığı bulunan Ahmetcan Kaplan'ın rehabilitasyon sürecine NEC sağlık ekibiyle birlikte devam edeceği ve eylül ayındaki milli aranın ardından yeniden sahalara dönmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaplan, NEC Nijmegen'de 22 numaralı formayı giyecek.

AHMETCAN'IN KARİYERİ

2022 yazında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan genç stoper, Hollanda ekibinde geçirdiği ilk iki sezonda 25 maçta görev almıştı. 2025-26 sezonun başlangıcında NEC Nijmegen'e kiralanan 23 yaşındaki savunmacı takımla 30 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Ahmetcan Kaplan A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosunda yer almış ancak nihai listede kendine yer bulamamıştı.

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