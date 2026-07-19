5 ay önce kadroya katılmıştı: Galatasaray'da Renato Nhaga'ya sürpriz talip

Galatasaray'ın geçtiğimiz şubat ayında Portekiz'in Casa Pia takımından 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği orta saha oyuncusu Renato Nhaga'ya sürpriz bir talip çıktı.

Record'un haberine göre; bir başka Portekiz takımı Alverca, 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Alverca'nın, Nhaga'nın olası transferi için Galatasaray'ın talep ettiği şartlar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Haber detayında, Gineli orta saha oyuncusunun bu transfer döneminde sarı kırmızılı takımdan ayrılabileceği ve transfer için en olası senaryonun başka bir kulübe kiralık olarak gönderilmesi olduğu vurgulandı.

Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Renato Nhaga, sarı kırmızılı takımda 5 maçta forma giydi ve 2 gol attı.