'5 kez dünya şampiyonu' Naz Arıcı hakkında federasyondan açıklama!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 15:57

Güncelleme: 29.09.2023 - 00:00

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Naz Arıcı'nın "5. kez dünya şampiyonu" olduğuna ilişkin haberleri yalanladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Paten Birliği (ISU) tarafından her yıl farklı ülkelerde düzenlenen ve ISU takviminde yer alan Dünya Artistik Figür Pateni yarışmasının, kadınlar kategorisinde son 5 yıl içinde birincilik elde eden sporcuların isimleri ve ülkeleri paylaşıldı.

"DÜNYA ŞAMPİYONUMUZ BULUNMAMAKTADIR"

ISU Dünya Şampiyonası'nda 2019 yılında Rusya adına yarışan Alina Zagitova, 2021'de Rus Anna Shcerbakova, 2022 ve 2023 yılında ise Japon sporcu Kaori Sakamato'nun kategori birincisi olduğu belirtilen açıklamada, 2020'de pandemi nedeniyle şampiyonanın iptal edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Düzenlenmiş olan yarışmalarda Türkiye adına yarışmış herhangi bir kadın sporcumuz bulunmamaktadır. Yetişkinler kategorisinde buz pateni sporunu sevdirmek ve teşvik etmek amacıyla ISU'nun desteklediği yaş aralığı 28 ve üstü olarak belirlenmiş, amatör, yetişkin, elit kategorisi adı altında yarışmalar düzenlemektedir. En son yapılan ISU'nun desteklediği uluslararası yetişkinler yarışması 15-20 Mayıs 2023'te Almanya'nın Oberstdorf kentinde düzenlenmiş olup Naz Arıcı, kendi kategorisinde dereceye girmiştir. Düzenlenen bu yarışmaya katılım tamamen bireysel olup Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından hiçbir maddi ve resmi işleme tabi değildir. Çeşitli medyalar aracılığıyla "Buz Pateni Dünya Şampiyonu" olarak yapılan beyanın doğruluğu olmamakla birlikte federasyonumuz buz pateni branşında kurulduğumuz günden itibaren herhangi bir dünya şampiyonumuz bulunmamaktadır."