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5. kez şampiyon: 2026 Fransa Bisiklet Turu'nda zafere Tadej Pogacar ulaştı

5. kez şampiyon: 2026 Fransa Bisiklet Turu'nda zafere Tadej Pogacar ulaştı

27.07.2026 09:27:00
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5. kez şampiyon: 2026 Fransa Bisiklet Turu'nda zafere Tadej Pogacar ulaştı

2026 Fransa Bisiklet Turu'nu (Tour de France), UAE Emirates-XRG takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı.

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Yol bisikletinin en prestijli yarışı olarak kabul edilen organizasyonun 21'inci ve son etabı, Paris'te yapıldı.

Pogacar, genel klasmandaki 73 saat 56 dakika 26 saniyelik derecesiyle Fransa Bisiklet Turu'ndan zaferle ayrıldı.

Sloven bisikletçi, organizasyonda üst üste üçüncü, toplamda 5'inci (2020, 2021, 2024, 2025, 2026) şampiyonluğunu elde etti.

Genel klasmanda Belçikalı Remco Evenepoel ikinci, Meksikalı Isaac del Toro ise üçüncü sırayı aldı.

Turun son etabında bitiş çizgisini ilk sırada Hollandalı bisikletçi Mathieu van der Poel geçti.

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