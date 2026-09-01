6 gollü galibiyetin ardından... Beşiktaşlı futbolculardan derbi mesajı

Olaitan ise; "Bizim için büyük bir galibiyet, camiamız için mutluluk verici maç. İki mağlubiyet aldıktan sonra üst üste reaksiyon verdik. Beşiktaş üst üste iki maç veya çok maç kaybedebilecek bir takım değil. Şimdi Fenerbahçe derbisini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sırp golcü; "Hoca beni çok istedi. Gelmeden önce de çok konuştuk. Kendisiyle iletişimi hiç bırakmadık. Yapabileceklerimi biliyor, ben de onun için her şeyi yapacağım. Bana biraz zaman da lazım. Geçen sene sakatlıklarım oldu, şu anda hazırlanıyorum ve geri dönüyorum. Hat-trick'ten dolayı çok mutluyum. Takıma, hocamıza ve taraftara çok teşekkür ederim. Bugün çok çılgın bir taraftar var. Hocamızı çok seviyorum. Fenerbahçe karşısında her şeyimizi vereceğiz. Takıma teşekkür ederim, beni çok ittirdiler. Güzel şeyler başarmak için kenetleneceğiz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.