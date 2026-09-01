6 gollü galibiyetin ardından... Beşiktaşlı futbolculardan derbi mesajı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yı konuk etti. Beşiktaş maçı 6-2 kazandı. Galibiyette hat-trickle mücadele eden Vlahovic büyük pay sahibi oldu.
Maçın ardından Beşiktaş oyuncuları farklı galibiyeti değerlendirdi.
Salih Özcan maçın ardından; "İyi bir cevap verdik. Kendimize güvenmemiz lazım. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye karşı da bu duruşla bu oyunla kazanmayı hedefliyoruz. Ben bire bir mücadeleleri seviyorum. İyi organize oluyoruz. Böyle inşallah devam eder" dedi.
Olaitan ise; "Bizim için büyük bir galibiyet, camiamız için mutluluk verici maç. İki mağlubiyet aldıktan sonra üst üste reaksiyon verdik. Beşiktaş üst üste iki maç veya çok maç kaybedebilecek bir takım değil. Şimdi Fenerbahçe derbisini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
3 golle maça damga vuran Vlahovic; "Öncelikle takımı ekibi hocamızı tebrik etmek istiyorum. Bugün kazanmayı hak ettik. 2 mağlubiyetin sonrasında bu maça çıktık. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Orkun'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Penaltıyı bana bırakarak golü hediye etti. Daha büyük şeyler yapacağız. Orkun olmasaydı bugün hat-trick yapamazdım" dedi.
Sırp golcü; "Hoca beni çok istedi. Gelmeden önce de çok konuştuk. Kendisiyle iletişimi hiç bırakmadık. Yapabileceklerimi biliyor, ben de onun için her şeyi yapacağım. Bana biraz zaman da lazım. Geçen sene sakatlıklarım oldu, şu anda hazırlanıyorum ve geri dönüyorum. Hat-trick'ten dolayı çok mutluyum. Takıma, hocamıza ve taraftara çok teşekkür ederim. Bugün çok çılgın bir taraftar var. Hocamızı çok seviyorum. Fenerbahçe karşısında her şeyimizi vereceğiz. Takıma teşekkür ederim, beni çok ittirdiler. Güzel şeyler başarmak için kenetleneceğiz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.