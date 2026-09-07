6 gollü maçta kazanan Gaziantep FK! Göztepe'den üst üste 3. yenilgi...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yi konuk etti.

İsonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı deplasman ekibi 4-2 kazandı.

Mücadeleye hızlı başlayan Gaziantep FK, 5. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle öne geçti.

GÖZTEPE PENALTI KAÇIRDI

Deplasman ekibi, 10. dakikada Myenty Abena ile farkı 2'ye yükseltti.

Göztepe'de Novatus Miroshi, 31. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Gaziantep FK, 34. ve 45+1. dakikalarda Kacper Kozlowski ile bulduğu gollerle devre arasına 4-0 üstünlükle gitti.

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 52. dakikasında Göztepeli Juan, takımının ilk golünü attı ve skor 4-1'e geldi.

Göztepe'de Ogün Bayrak, 72. dakikada yaptığı faul gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Göztepe'de Juan, bu kez penaltıdan ağları havalandırdı ve skor 4-2 oldu.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Gaziantep FK oldu.

ÜST ÜSTE 3. YENİLGİ

Ligde galibiyeti bulunmayan ve üst üste 3. yenilgisini alan Göztepe, 1 puanda kaldı.

Teknik direktör Mirel Radoi ile yollar ayrıldıktan sonra Orhan Ak'ı göreve getiren Gaziantep FK ise yeni hocasıyla ilk maçından galibiyetle ayrıldı.