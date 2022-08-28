6 gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı! Bodrumspor 3-3 Adanaspor
Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Bodrumspor ile Adanaspor 3-3 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında İsmet Taşdemir'in ekibi Bodrumspor ile Mustafa Kaplan'ın yönetimindeki Adanaspor karşı karşıya geldi.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlik ile tamamlanırken ev sahibi Bodrumspor'un gollerini 6. dakikada Emre Kaplan kendi kalesine, 69. dakikada Celal Dumanlı kaydetti. Konuk ekip Adanaspor'un golleri ise 45+3'te Lamin Jallow ve 67. dakikada Hadi Sacko'dan geldi.
Bu sonuçla beraber sezona iyi bir başlangıç yapan Bodrumspor 7 puana, Adanaspor ise 3 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Bodrumspor evinde Eyüpspor'u ağırlarken, Adanaspor da evinde Altay'ı konuk edecek.
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