6 gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı! Bodrumspor 3-3 Adanaspor

28 Ağustos 2022 Pazar, 19:09

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında İsmet Taşdemir'in ekibi Bodrumspor ile Mustafa Kaplan'ın yönetimindeki Adanaspor karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlik ile tamamlanırken ev sahibi Bodrumspor'un gollerini 6. dakikada Emre Kaplan kendi kalesine, 69. dakikada Celal Dumanlı kaydetti. Konuk ekip Adanaspor'un golleri ise 45+3'te Lamin Jallow ve 67. dakikada Hadi Sacko'dan geldi.

Bu sonuçla beraber sezona iyi bir başlangıç yapan Bodrumspor 7 puana, Adanaspor ise 3 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Bodrumspor evinde Eyüpspor'u ağırlarken, Adanaspor da evinde Altay'ı konuk edecek.