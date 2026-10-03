7 isim mahkemeye sevk edildi: Ferhat Gündoğdu için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra tutuklama talep edilen diğer isimler şöyle:
-Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk
-MHK Eski Başkanvekili Ahmet Şahin
-TFF MHK eski üyesi Yunus Yıldırım
-MHK Üyesi Sebahattin Şahin
-Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar
-Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif