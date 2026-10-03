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7 isim mahkemeye sevk edildi: Ferhat Gündoğdu için tutuklama talebi

7 isim mahkemeye sevk edildi: Ferhat Gündoğdu için tutuklama talebi

3.10.2026 00:50:00
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Cumhuriyet Spor
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7 isim mahkemeye sevk edildi: Ferhat Gündoğdu için tutuklama talebi

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra tutuklama talep edilen diğer isimler şöyle:

-Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk

-MHK Eski Başkanvekili Ahmet Şahin

-TFF MHK eski üyesi Yunus Yıldırım

-MHK Üyesi Sebahattin Şahin

-Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar

-Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif

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