7 kişi gözaltına alınmıştı: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya yöneltilen suçlamalar belli oldu

Türk futbolunda gündemi sarsan bir gelişme yaşandı ve düzenlenen operasyon kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gündoğdu'nun yanı sıra Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, MHK Eski Başkanvekili Ahmet Şahin, MHK eski üyesi Yunus Yıldırım ve MHK Üyesi Sebahattin Şahin de gözaltına alındı.

HTS ve MASAK kayıtlarına istinaden Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım ve Sebahattin Şahin'e yöneltilen suçlamalar şöyle:

Objektif ve Gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bıraktıkları,

Görev vermedikleri veya sistematik bir şekilde doladıkları,

Bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları,

Puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettikleri,

2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem/gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı,

2025 yılında Rivada gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri,

Bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği husus ve iddialarından hareketle;

Yapılan tespit ve çalışmalar kapsamında;