8 gollü düelloda kazanan Manchester City! Erling Haaland tarihe geçti...

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, sahasında Sunderland'i konuk etti. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan maçı 5-3'lük skorla kazandı.

Manchester City, 8. dakikada Enzo Fernandez ile 1-0 öne geçti. Sunderland, Brian Brobbey ile 12. dakikada 1-1'i buldu.

Manchester City, 29'da bu kez Rayan Cherki ile 2-1 öne geçti. Sunderland, 33. dakikada yine Brobbey ile durumu eşitledi ve maç 2-2'ye geldi.

Ev sahibi Manchester City, 43. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle devreye 3-2 ile gitti.

BROBBEY'DEN HAT-TRICK

Manchester City'de 3. golü atan Semenyo, 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve durum 4-2'ye geldi.

Sunderland adına maçın yıldızı Brian Brobbey, 59. dakikada yeniden ağları havalandırdı ve hat-trick yaparak durumu 4-3'e getirdi.

HAALAND TARİHE GEÇTİ

Manchester City, 81. dakikada Erling Haaland'ın golüyle maçı 5-3 kazandı. Haaland, bu maçtaki golüyle birlikte Premier Lig'de karşılaştığı tüm takımlara (25) gol attı.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 5'te 5 yaptı ve milli araya 15 puanla gitti. Sunderland, 4 puanda kaldı.

Manchester City, milli aranın ardından Liverpool deplasmanına gidecek. Sunderland, sahasında Brighton'ı konuk edecek.