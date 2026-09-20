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8 gollü düelloda kazanan Manchester City! Erling Haaland tarihe geçti...

8 gollü düelloda kazanan Manchester City! Erling Haaland tarihe geçti...

20.09.2026 18:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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8 gollü düelloda kazanan Manchester City! Erling Haaland tarihe geçti...

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sunderland'i 5-3 mağlup etti.
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İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, sahasında Sunderland'i konuk etti. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan maçı 5-3'lük skorla kazandı.

Manchester City, 8. dakikada Enzo Fernandez ile 1-0 öne geçti. Sunderland, Brian Brobbey ile 12. dakikada 1-1'i buldu.

Manchester City, 29'da bu kez Rayan Cherki ile 2-1 öne geçti. Sunderland, 33. dakikada yine Brobbey ile durumu eşitledi ve maç 2-2'ye geldi.

Ev sahibi Manchester City, 43. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle devreye 3-2 ile gitti.

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BROBBEY'DEN HAT-TRICK

Manchester City'de 3. golü atan Semenyo, 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve durum 4-2'ye geldi.

Sunderland adına maçın yıldızı Brian Brobbey, 59. dakikada yeniden ağları havalandırdı ve hat-trick yaparak durumu 4-3'e getirdi.

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HAALAND TARİHE GEÇTİ

Manchester City, 81. dakikada Erling Haaland'ın golüyle maçı 5-3 kazandı. Haaland, bu maçtaki golüyle birlikte Premier Lig'de karşılaştığı tüm takımlara (25) gol attı. 

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 5'te 5 yaptı ve milli araya 15 puanla gitti. Sunderland, 4 puanda kaldı.

Manchester City, milli aranın ardından Liverpool deplasmanına gidecek. Sunderland, sahasında Brighton'ı konuk edecek.

İlgili Konular: #premier lig #Manchester City #Sunderland

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