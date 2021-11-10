A Milli Futbol Takımı, Atatürk'ü andı

A Milli Futbol Takımı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Riva'da anma töreni düzenledi.

DHA
10 Kasım 2021 Çarşamba, 11:15
A Milli Futbol Takımı, Atatürk'ü andı
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A Milli Futbol Takımı, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir anma töreni düzenledi.
Ay-Yıldızlı teknik heyet ve futbolcular, Cebelitarık ve Karadağ maçları için kampta bulundukları TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ata'mız için saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.



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