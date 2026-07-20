Cumhuriyet Gazetesi Logo
A Milli Futbol Takımı dünya sıralamasında geriye düştü!

A Milli Futbol Takımı dünya sıralamasında geriye düştü!

20.07.2026 18:33:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
A Milli Futbol Takımı dünya sıralamasında geriye düştü!

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre 5 basamak geriledi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 27. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 5 basamak gerileyerek 1582 puanla 27. sırada kendine yer buldu.

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar A Ligi'nde rakiplerinden Fransa 1948 puanla üçüncü, Belçika 1778 puanla sekizinci ve İtalya ise 1704 puanla 15. oldu.

İSPANYA İLK SIRADA

2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanma başarısı gösteren İspanya, 1995 puanla ilk sıraya yükseldi.

Dünya Kupası finalisti Arjantin 1970 puanla ikinci, Fransa 1948 puanla üçüncü, İngiltere 1922 puanla dördüncü ve Brezilya ise 1804 puanla beşinci sırada yer aldı.

İlgili Konular: #türkiye #a milli futbol takımı #FIFA

İlgili Haberler

Milli oyuncu Zeki Çelik'in yeni adresi resmen belli oldu!
Milli oyuncu Zeki Çelik'in yeni adresi resmen belli oldu! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, 29 yaşındaki milli oyuncu Zeki Çelik'i renklerine bağladı.
N'Golo Kante'den flaş milli takım kararı
N'Golo Kante'den flaş milli takım kararı Fransa Milli Takımı'nın deneyimli orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktalayacağı öne sürüldü.
2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı
2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular: Milli Takım'dan 3 isim yer aldı Dünya Kupası'nda yıldızlar kadar turnuvada hayal kırıklığı yaratan isimler de ön plana çıktı. Portekiz basını turnuvanın hayal kırıklıklarını listelerken A Milli Takım'dan 3 isme yer verdi.