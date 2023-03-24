A Milli Futbol Takımı, Ermenistan'a geldi

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:53

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 15:53

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Başkent Erivan'a geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla saat 14.20'de Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na gelen milliler, daha sonra kendileri için ayrılan otobüsle konaklayacakları otele doğru yola çıktılar.

Havalimanından çıkışta basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yarın ilk maçımızı oynayacağız. Güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. 2024 Avrupa Şampiyonası bizim için son derece önemli çünkü Almanya’da yapılıyor. Almanya’da çok fazla Türk vatandaşımız var. İnşallah yarın burada, salı günü de Bursa’da en güzel sonucu almak için teknik heyetimiz ve futbolcularımız mücadele edecek. Hedef de Avrupa Şampiyonası’na Almanya’da katılabilmek. Böylece orada kendi evimizde oynamış gibi en yüksek seyirci sayısına ulaşarak, maçlarımızı yapmak istiyoruz. Takımımızın ve teknik heyetimizin morali gayet iyi. Özellikle Avrupa’da oynayan futbolcularımız çok başarılı bir dönem geçiriyorlar. Hep beraber en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

Futbol ailesinin Bursa’daki Hırvatistan maçına davet edilmesiyle ilgili gelen soruya ise başkan Büyükekşi, “Biz davetlerimizi yaptık zaten. Burada biliyorsunuz Türk seyircisi yok. Buraya davet edemedik ama gelirken bütün başkanlarımıza Bursa’daki maç için ayrı ayrı davet gönderdik” dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcu Cengiz Ünder, saat 17.15'te Republican Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında konuşacak. Milliler yarın oynanacak maçın son çalışmasını da aynı statta saat 18.00'de gerçekleştirecek.