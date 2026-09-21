Cumhuriyet Gazetesi Logo
A Milli Futbol Takımı, Fransa hazırlıklarına başladı: 5 isim idmanda yer almadı!

A Milli Futbol Takımı, Fransa hazırlıklarına başladı: 5 isim idmanda yer almadı!

21.09.2026 19:35:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
A Milli Futbol Takımı, Fransa hazırlıklarına başladı: 5 isim idmanda yer almadı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'de oynayacağı Fransa maçının hazırlıklarına başladı. A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanında 5 futbolcu yer almadı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.

5 İSİM İDMANDA YER ALMADI

Ayak parmağında sakatlığı bulunan ve ağrıları artan Orkun Kökçü, hafif sakatlıkları olan Deniz Gül, Yunus Akgün ve kaleci Muhammed Şengezer ile seyahat programı nedeniyle Demir Ege Tıknaz idmanda yer almadı.

Çalışmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Dün liglerinde maçları olan futbolcular, yenilenme idmanının ardından sahada yürüyüş yaparken, diğer futbolcular düz koşu sonrası istasyon çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümü taktik antrenmanla tamamlandı.

Milliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #fransa #uefa uluslar ligi #antrenman

İlgili Haberler

Ugur Soylu’dan ilk zafer
Ugur Soylu’dan ilk zafer Uğur Soylu ile yardımcı sürücüsü Mehmet Akif Yalçın, Eskişehir'de koşulan Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5’inci ayağında birinciliğe uzandı.
Barcelona'ya dönecek mi? Joan Laporta'dan Lionel Messi yanıtı!
Barcelona'ya dönecek mi? Joan Laporta'dan Lionel Messi yanıtı! Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, 39 yaşındaki Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin Katalan ekibe dönüş ihtimali hakkında açıklama yaptı.
Dursun Özbek'ten Okan Buruk iddialarına yanıt: 'Dün de inancımız tamdı; bugün de tam'
Dursun Özbek'ten Okan Buruk iddialarına yanıt: 'Dün de inancımız tamdı; bugün de tam' Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor yenilgisi sonrası Teknik Direktör Okan Buruk ile ilgili ortaya atılan iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.