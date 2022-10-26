A Milli Futbol Takımı hazırlık maçlarını Diyarbakır ve Gaziantep'te oynayacak
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, A Milli Takım'ın 16 Kasım'da İskoçya ile oynayacağı karşılaşmaya Diyarbakır Stadı ev sahipliği yapacak.
Milliler, 19 Kasım'da ise Çekya ile Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.
Diyarbakır'da ilk kez milli maç heyecanı yaşanacak
Diyarbakır, A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapmış olacak.
Gaziantep ise 21 yıllık aranın ardından A Milli Takım ile buluşacak. Milli takım, son olarak 25 Nisan 2001'de Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda oynanan maçta Arnavutluk ile karşı karşıya gelmişti.
İskoçya ile tarihinde daha önce bir kez karşılaşan Türkiye, 8 Haziran 1960'ta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan bu özel maçı 4-2 kazanmıştı.
Milliler, Çekya'yla ise tarihindeki 21. karşılaşmasını oynayacak.
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