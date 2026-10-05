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A Milli Futbol Takımı İtalya'da kayıp: İtalya 3-1 Türkiye

A Milli Futbol Takımı İtalya'da kayıp: İtalya 3-1 Türkiye

5.10.2026 20:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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A Milli Futbol Takımı İtalya'da kayıp: İtalya 3-1 Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi.

Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalya, 3-1 galip geldi.

İtalya'ya galibiyeti getiren goller 26. dakikada Gianluca Scamacca, 64. dakikada Riccardo Calafiori ve 87. dakikada Francesco Pio Esposito'dan geldi.

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TEK GOL ARAL ŞİMŞİR'DEN

Milli takımın golünü ise 61. dakikada Aral Şimşir kaydetti.

İtalya bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı. Milli takım ise İtalya'dan puansız ayrıldı.

Milli takım Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı konuk edecek. İtalya ise kendi sahasında Fransa ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Scamacca, Maldini.

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, İsmail, Salih, Yunus, İrfan Can, Aral.

Karşılaşmadan önemli anlar | İtalya 3-1 Türkiye

89' Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Oğuz Aydın, Yunus Akgün’ün yerine ise Deniz Gül oyuna dahil oldu.

87' GOL | Esposito'nun golü ile İtalya farkı ikiye çıkardı.

84' Vergara sakatlanarak kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. İtalya’da Frattesi oyuna giriyor.

80' SARI KART | Abdülkerim Bardakcı’nın müdahalesi sonrası Marciniak düdüğünü çaldı ve sarı kartını çıkardı. Abdülkerim sarı kart gördü.

70' Milli takımda Aral ile İrfan Can oyundan çıkarken İlhan Fakılı ve Bartuğ Elmaz oyuna girdi.

70' İtalya'da Barella oyundan çıkarken Tonali oyuna dahil oldu.

65' GOL | Calafiori'nin golü ile İtalyanlar yeniden öne geçti.

61' GOL | Aral Şimşir'in golü ile milli takım beraberliği yakaladı.

56' İtalya'da Scamacca ile Ruggeri oyundan çıkarken F. Esposito ve Calafiori oyuna dahil oldu.

55' SARI KART | Milli takımda Zeki Çelik sarı kart gördü.

55' İtalya'da Di Lorenzo oyundan çıkarken Kayode oyuna dahil oldu.

47' SARI KART | İtalya'da Ruggeri sarı kart gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

42' SARI KART | İtalya'da Scamacca sarı kart gördü.

26' Scamacca topu göğsüyle çok iyi kontrol etti, sert vurdu ve maalesef top ağlara gitti.

26' GOL | Scamacca'nın golü ile İtalya öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı. Başarılar milli takım...

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