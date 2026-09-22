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A Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçı biletleri satışa çıktı!

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçı biletleri satışa çıktı!

22.09.2026 18:45:00
Güncellenme:
AA
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A Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçı biletleri satışa çıktı!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nin ikinci maçında ağırlayacağı İtalya karşılaşmanın bilet satışları başladı.
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

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Mücadelenin genel bilet satışları ise çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak.

Biletler www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları ise www.passotaraftar.com.tr adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek.

Ay-yıldızlıların İtalya maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Alt Orta Bloklar: 3 bin lira

Doğu Alt Orta Bloklar: 2 bin 750 lira

Batı Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu Üst Orta Bloklar: 2 bin 250 lira

Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Kuzey Kale Arkası: 1000 lira

Güney Kale Arkası: 1000 lira

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