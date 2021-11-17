A Milli Futbol Takımı yurda döndü
A Milliler, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılabilmek için Mart 2022’de play-off mücadelesi verecek
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu son maçında deplasmanda Karadağ’ı 2-1 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamlayan ve play-off hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.
Karadağ'dan kalkan özel uçakla sabah saatlerine karşı İstanbul Havalimanı’na inen ay-yıldızlı futbolcular, burada teknik direktör Stefan Kuntz ve yardımcı antrenör Kenan Koçak ile tek tek vedalaşarak havalimanından ayrıldı.
A Milliler, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılabilmek için Mart 2022’de play-off mücadelesi verecek.
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