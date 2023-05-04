A Milli Futbol Takımı'nda şok karar: Stefan Kuntz gitti, Abdullah Avcı yolda
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollarını ayırdığı öğrenildi. Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki federasyonun, Alman hoca yerine Abdullah Avcı ile anlaştığı kaydedildi.
Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, sürpriz bir karara imza attı.
TFF, son dönemde alınan olumsuz neticelerin ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollarını ayırdı. Alman çalıştırıcı, dün TFF’nin Riva tesislerinde ekibiyle birlikte bazı çalışmalarda bulundu. Ancak yönetimin kararı kendisine ilerleyen saatlerde iletildi.
Stefan Kuntz
ALTERNATİFİ BULUNDU
Başkan Büyükekşi’nin birçok yeni teknik direktör alternatifi varken tercihini geçen sezon Trabzonspor’u şampiyon yapan ve bir süre önce bordo-mavili kulüple yollarını ayıran Abdullah Avcı’dan yana kullandığı öğrenildi. TFF’nin, tecrübeli hocayla prensipte el sıkıştığı ancak resmi imzaların henüz atılmadığı bildirildi.
Abdullah Avcı
BAŞKANLIK SEÇİMİ ÖNCESİ SÜRPRİZ HAMLE
Kulislerde, Avcı’nın göreve gelmesi halinde ekibinde Burak Yılmaz’ın da olacağı konuşuluyor. TFF’nin 22 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimine kısa süre kala Mehmet Büyükekşi’nin teknik direktör değişimine imza atması şaşkınlık yarattı. Büyükekşi, 22 Haziran’da yeniden başkan adayı olacağını açıklamıştı.
Mehmet Büyükekşi
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