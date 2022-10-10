A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 elemelerinde maç programı belli oldu

10 Ekim 2022 Pazartesi, 12:02

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen A Milli Takımı'nın maç programı belirlendi.

İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak milli takım, son müsabakasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

25 Mart 2023: Ermenistan-Türkiye

28 Mart 2023: Türkiye-Hırvatistan

16 Haziran 2023: Letonya-Türkiye

19 Haziran 2023: Türkiye-Galler

8 Eylül 2023: Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023: Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023: Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023: Galler-Türkiye