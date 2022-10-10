A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 elemelerinde maç programı belli oldu
EURO 2024 elemelerinde ilk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak A Milli Futbol Takımı, son müsabakasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak.
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen A Milli Takımı'nın maç programı belirlendi.
İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak milli takım, son müsabakasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak.
Milli takımın maç programı şu şekilde:
25 Mart 2023: Ermenistan-Türkiye
28 Mart 2023: Türkiye-Hırvatistan
16 Haziran 2023: Letonya-Türkiye
19 Haziran 2023: Türkiye-Galler
8 Eylül 2023: Türkiye-Ermenistan
12 Ekim 2023: Hırvatistan-Türkiye
15 Ekim 2023: Türkiye-Letonya
21 Kasım 2023: Galler-Türkiye
Video Haberler
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- 60 değil 407 milyon Euro'ymuş!
- Kiev'e roket yağdı!
- Putin her an harekete geçebilir
- Hem yazara hem okura saygısızlık!
- Erdoğan'ın o sözlerine çok sert yanıt
- Babacan'dan 'baskın seçim' açıklaması