A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasında oynayacağı maçların programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre mili takım, şampiyonadaki ilk maçını Hollanda'nın Arnhem şehrinde, kalan karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak.
Milli takımın Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı şu şekilde:
24 Eylül:
14.00 Türkiye-Tayland
27 Eylül:
15.00 Türkiye-Güney Kore
28 Eylül:
18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
29 Eylül:
18.30 Türkiye-Hırvatistan
1 Ekim:
21.30 Türkiye-Polonya
FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.
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