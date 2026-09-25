A Milli Takım bugün Fransa’yı konuk ediyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi’ndeki ilk maçında bugün Kocaeli’de Fransa ile karşılaşacak. Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak mücadele ATV’den naklen yayımlanacak. Maçı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Ay-Yıldızlılarda ayak parmağındaki sakatlığı süren Orkun Kökçü forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Mert Müldür de aday kadroda yer almıyor. Dünya Kupası’nın ardından teknik direktör Didier Deschamps ile yollarını ayıran Fransa’da takımın başına Zinedine Zidane getirildi. Zidane yönetimindeki Fransa ilk maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

‘GÖREVDEN ALINABİLİRDİM’

Ay-Yıldızlıların teknik direktörü Montella, Dünya Kupası’ndaki başarısızlık için “Sonuçlara baktığımızda kesinlikle iyi gitmedi. Performanslara baktığımızda daha iyisini yapabilirdik. Biraz şansımız yoktu ama bahane aramıyorum. İlk iki maçta en azından 1 puan almak için kale önünde daha etkili olmalıydık. 2024 Avrupa Şampiyonası’na katıldık, harika bir turnuva oynadık. 24 yıl sonra Dünya Kupası’na gittik. İlk kez Uluslar A Ligi’ndeyiz. Görevden alınabilirdim ama federasyon daha ötesine, geleceğe baktı” dedi. İtalyan hoca, UEFA Uluslar Ligi’nde kolay bir grupta olmadığımızı belirtip, “Fransa’nın, diğerlerinin yanına yaklaşamayacağı bir kalitesi ve oyuncu kadrosu var. Zidane ile coşkularını yeniden buldular. Yine de onlar için de kolay olmayacak” diye konuştu.