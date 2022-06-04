A Milli Takım, Faroe Adaları'nı 4-0 yendi
UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı konuk eden A Milli Futbol Takımımız sahadan 4-0 galip ayrıldı. Ay Yıldızlılar'a galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral attı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı sahasında 4-0 mağlup etti.
Milli takıma galibiyeti getiren golleri 37'nci dakikada Cengiz Ünder, 47'nci dakikada Halil Dervişoğlu, 82'nci dakikada Serdar Dursun ve 85'inci dakikada Merih Demiral kaydetti.
FERDİ KADIOĞLU VE YUNUS AKGÜN İLK KEZ
A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları ile oynadığı karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu ve Yunus Akgün ilk kez milli formayı giydi. Ferdi Kadıoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken; Yunus Akgün ise 80'inci dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu. Yunus, milli takımın Merih Demiral ile bulduğu 4'üncü golde asisti yapan isim oldu.
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