A Milli Takım için dikkat çeken Uluslar Ligi tahmini: İşte çeyrek finale kalma ihtimali

A Milli Futbol Takımı , U EFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 54. dakikada Kylian Mbappe attığı golle Fransa 'ya 1-0 yenildi. Grubun diğer maçında ise Belçika deplasmanda İtalya 'yı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından 1. Grup'ta; Belçika 3 puan ve averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu, aynı puandaki Fransa ise 2. sırada yer aldı. Puansız Türkiye ve İtalya ise sırasıyla 3. ve 4. basamaklarda kaldı.