Cumhuriyet Gazetesi Logo
A Milli Takım için dikkat çeken Uluslar Ligi tahmini: İşte çeyrek finale kalma ihtimali
Paylaş

A Milli Takım için dikkat çeken Uluslar Ligi tahmini: İşte çeyrek finale kalma ihtimali

26.09.2026 16:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
A Milli Takım için dikkat çeken Uluslar Ligi tahmini: İşte çeyrek finale kalma ihtimali

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçlar sona erdi. A Milli Takım'ın da yer aldığı grupta kalan maçlar simüle edildi ve Türkiye'nin çeyrek finale kalma ihtimali açıklandı.

A Milli Takım için dikkat çeken Uluslar Ligi tahmini: İşte çeyrek finale kalma ihtimali

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 54. dakikada Kylian Mbappe attığı golle Fransa'ya 1-0 yenildi. Grubun diğer maçında ise Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti.

A Milli Takım için dikkat çeken Uluslar Ligi tahmini: İşte çeyrek finale kalma ihtimali

Bu sonuçların ardından 1. Grup'ta; Belçika 3 puan ve averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu, aynı puandaki Fransa ise 2. sırada yer aldı. Puansız Türkiye ve İtalya ise sırasıyla 3. ve 4. basamaklarda kaldı.

A Milli Takım için dikkat çeken Uluslar Ligi tahmini: İşte çeyrek finale kalma ihtimali

İlk iki sırada yer alan takımların, UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale çıkacağı grupta ilk maçların tamamlanmasının ardından tur atlama olasılıkları da açıklandı.

A Milli Takım için dikkat çeken Uluslar Ligi tahmini: İşte çeyrek finale kalma ihtimali

Football Ranked'a göre, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki takımların çeyrek finale kalma ihtimalleri şöyle:

1- Fransa: Yüzde 93

A Milli Takım için dikkat çeken Uluslar Ligi tahmini: İşte çeyrek finale kalma ihtimali

2- Belçika: Yüzde 82.2

A Milli Takım için dikkat çeken Uluslar Ligi tahmini: İşte çeyrek finale kalma ihtimali

3- İtalya: Yüzde 15.5

A Milli Takım için dikkat çeken Uluslar Ligi tahmini: İşte çeyrek finale kalma ihtimali

4- Türkiye: Yüzde 9.3

İlgili Konular: #fransa #Uluslar Ligi #A Milli Takım

İlgili Haberler

Avrupa basınında gündem Türkiye - Fransa maçı: 'Galip geldi ancak Mbappe'yi kaybetti'
Avrupa basınında gündem Türkiye - Fransa maçı: 'Galip geldi ancak Mbappe'yi kaybetti' A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma Fransız basınında da geniş yer buldu.
Türkiye maçında sakatlanmıştı: Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı
Türkiye maçında sakatlanmıştı: Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı Fransa Futbol Federasyonu, Türkiye maçında sakatlanan Kylian Mbappe'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Spor yazarları Türkiye - Fransa maçını yorumladı: 'Montella’nın düşünmesi gereken iki büyük problemi var'
Spor yazarları Türkiye - Fransa maçını yorumladı: 'Montella’nın düşünmesi gereken iki büyük problemi var' Spor yazarları, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.