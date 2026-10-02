A Milli Takım için Uluslar Ligi tahmini: İşte tur ihtimali...

Football Rankings tarafından yapılan hesaplamada , Fransa ve İtalya karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından A Milli Takım'ın çeyrek finale yükselme olasılığı yüzde 4.4 olarak belirlendi.

ZİRVEDE İSPANYA VAR

Çeyrek finale yükselme ihtimali en yüksek takım yüzde 99.6 ile İspanya oldu. İspanya'yı yüzde 99.4 ile Portekiz ve yüzde 95.2 ile Fransa takip etti.