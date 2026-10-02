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A Milli Takım için Uluslar Ligi tahmini: İşte tur ihtimali...
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A Milli Takım için Uluslar Ligi tahmini: İşte tur ihtimali...

2.10.2026 16:54:00
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Cumhuriyet Spor
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A Milli Takım için Uluslar Ligi tahmini: İşte tur ihtimali...

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında A Milli Takım, Belçika'ya konuk oluyor. İlk iki maçında Fransa ve İtalya'ya mağlup olan ay-yıldızlı ekibin çeyrek finale yükselme ihtimali hesaplandı.

A Milli Takım için Uluslar Ligi tahmini: İşte tur ihtimali...

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım için Uluslar Ligi tahmini: İşte tur ihtimali...

Belçika mücadelesi öncesinde A Ligi'nde yer alan takımların çeyrek finale çıkma ihtimalleri hesaplandı.

A Milli Takım için Uluslar Ligi tahmini: İşte tur ihtimali...

TÜRKİYE'NİN TUR İHTİMALİ YÜZDE 4.4

Football Rankings tarafından yapılan hesaplamada, Fransa ve İtalya karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından A Milli Takım'ın çeyrek finale yükselme olasılığı yüzde 4.4 olarak belirlendi.

A Milli Takım için Uluslar Ligi tahmini: İşte tur ihtimali...

Türkiye, bu oranla listede 14. sırada kendisine yer buldu.

A Milli Takım için Uluslar Ligi tahmini: İşte tur ihtimali...

ZİRVEDE İSPANYA VAR

Çeyrek finale yükselme ihtimali en yüksek takım yüzde 99.6 ile İspanya oldu. İspanya'yı yüzde 99.4 ile Portekiz ve yüzde 95.2 ile Fransa takip etti.

A Milli Takım için Uluslar Ligi tahmini: İşte tur ihtimali...

İngiltere yüzde 80.4, Hollanda yüzde 77.6, Yunanistan yüzde 68.6, Belçika yüzde 66.4 ve Norveç yüzde 60.8 ihtimalle sıralamada yer aldı.

A Milli Takım için Uluslar Ligi tahmini: İşte tur ihtimali...

İşte takımların çeyrek finale yükselme olasılıkları:

1- İspanya - yüzde 99.6

2- Portekiz - yüzde 99.4

3- Fransa - yüzde 95.2

4- İngiltere - yüzde 80.4

5- Hollanda - yüzde 77.6

6- Yunanistan - yüzde 68.6

7- Belçika - yüzde 66.4

8- Norveç - yüzde 60.8

14- Türkiye - yüzde 4.4

İlgili Konular: #Belçika #Uluslar Ligi #A Milli Takım

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