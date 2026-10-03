A Milli Takım'ın Belçika mağlubiyeti Avrupa basınında: 'Arda Güler'in bitmek bilmeyen kabusu'

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olan Türkiye üçüncü maçında da puanla tanışamadı. Belçika - Türkiye karşılaşması dış basınında da geniş yer buldu. Avrupa medyasında, maça iki golle damga vuran Kevin De Bruyne ile Arda Güler manşetlere taşındı.

DH Les Sports: Beş yıldızlı Kevin De Bruyne "O, gecenin en iyi "Kırmızı Şeytan"ıydı ve herkese hâlâ o sihirli dokunuşa sahip olduğunu hatırlattı. Ceza sahası dışından —biri hareket halindeyken, diğeri ise durduğu yerden— yaptığı her iki vuruş da, birkaç sezon önce olağanüstü bir seviyede olan o oyuncunun birer yansıması niteliğindeydi; son aylarda daha "insani" seviyelere dönmüş olsa da yeteneğinden hiçbir şey kaybetmemişti."

'LUKAKU'DAN ENFES BİR GOL' Sporza: De Bruyne'den iki muhteşem gol ve Lukaku'dan enfes bir gol: Kırmızı Şeytanlar Türkiye'yi 3-0 yendi "Belki yaşlanmış olabilirler ama kesinlikle bitmiş değiller. Kevin De Bruyne'den gelen iki harika iş ve oyuna sonradan giren Romelu Lukaku'nun şık golü sayesinde Kırmızı Şeytanlar, Türkiye'yi rahat bir oyunla saf dışı bıraktı. Sclessin'de tam bir şölen havası vardı."

De Standaard: Gençler kadar istekli olan Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku, Belçika'ya Türkiye karşısında 3-0'lık bir galibiyet kazandırdı.

'ESKİMEYEN BİR KLASİK' Nieuwsblad: Eskimeyen bir klasik: Kırmızı Şeytanlar, Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku sayesinde Türkiye karşısında 3-0'lık bir galibiyet aldı.

Circus Daily: Kevin De Bruyne'den gelen muhteşem iki gol, Kırmızı Şeytanlar'a Türkiye karşısında galibiyeti getirdi "Kim onun devrinin geçtiğini söyledi? Kevin De Bruyne, Cuma akşamı Sclessin'de attığı muhteşem iki golle Kırmızı Şeytanlar'ı, Arda Güler'in Türkiye'sine karşı ikna edici bir galibiyete taşıdı."

'MUHTEŞEM DE BRUYNE VE LUKAKU' Voetbal Nieuws: Muhteşem De Bruyne ve Lukaku, Türkiye'yi dize getirdi "Fransa karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından Belçika'nın, Uluslar Ligi'nde ikinciliği garantileme şansını artırmak için bir galibiyete ihtiyacı vardı. Biletleri tamamen tükenen Sclessin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Belçikalılar 3-0 kazandı; ancak skor, sahadaki oyunun hakkının biraz üzerinde bir farkı yansıtıyordu. Attığı iki golle maçın yıldızı Kevin De Bruyne olurken, oyuna sonradan dahil olan Romelu Lukaku da sergilediği etkili performansla skora katkı sağladı."

Sport: De Bruyne, Belçika'da Güler'e karşı yine üstünlük kurdu. "Kevin De Bruyne, Belçika'yı tanıdık bir atmosfere; yeteneğinin damga vurduğu gecelere geri döndürdü. Türkiye karşısında alınan 3-0'lık galibiyette iki gol kaydeden (ikincisi, kalenin üst köşesine gönderilen şık ve kavisli bir vuruştu) Kırmızı Şeytanlar'ın kaptanı, takımını altı puana taşıyarak Uluslar Ligi çeyrek final yarışında iddialı bir konuma yerleştirdi."

Marca: De Bruyne, attığı iki golle Türkiye için bir başka kabusun mimarı oldu "Türkiye'nin karmaşası içinde, yıldızları ortaya çıktı. Arda Güler sorumluluğu üstlendi ve takımı omuzlarında taşıdı. En iyi fırsatlar onun ayaklarından doğdu, ancak defalarca Lammers tarafından engellendi."

'ARDA GÜLER'İN BİTMEK BİLMMEYEN KABUSU' AS: Arda Güler'in bitmek bilmeyen kâbusu "Arda Güler, milli takımla sürekli bir kabus yaşıyor. Hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'ndan, İtalya, Fransa ve son olarak da De Bruyne'nin iki golü ve Lukebakio'nun coşkusuyla yeniden formuna kavuştuğu Belçika gibi üst düzey rakiplere karşı üst üste üç mağlubiyet aldıkları Milletler Ligi kampanyasına kadar, performansları tam anlamıyla bir kabus oldu. Toplamda sekiz gol yediler ve sadece bir gol attılar."