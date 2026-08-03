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A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarının statları açıklandı

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarının statları açıklandı

3.08.2026 12:56:00
Güncellenme:
AA
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A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarının statları açıklandı

UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Belçika mücadelesi, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynadığı stat, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te de İzlanda'yı 3-1 yendiği müsabakalara ev sahipliği yapmıştı.

Gruptaki son maçında 16 Kasım Pazartesi günü TSİ 22.45'te Fransa'ya konuk olacak milliler, bu mücadeleyi ise Bordeaux kentindeki Atlantique Stadı'nda oynayacak.

İlgili Konular: #fransa #Belçika #A Milli Takım

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