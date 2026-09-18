A Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı: 4 isim ilk kez çağrıldı

A Millî Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

A Milli Takımımız, 26 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile, 28 Eylül Pazartesi İtalya ile Bursa'da, 2 Ekim Cuma Belçika ile Liege'de, 5 Ekim Pazartesi ise İtalya ile Bologna'da karşılaşacak.

İşte A Milli Takımımızın aday kadrosu:

Kaleci: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün