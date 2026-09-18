Cumhuriyet Gazetesi Logo
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı: 4 isim ilk kez çağrıldı

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı: 4 isim ilk kez çağrıldı

18.09.2026 16:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı: 4 isim ilk kez çağrıldı

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde Fransa, Belçika ve İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

A Millî Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

A Milli Takımımız, 26 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile, 28 Eylül Pazartesi İtalya ile Bursa'da, 2 Ekim Cuma Belçika ile Liege'de, 5 Ekim Pazartesi ise İtalya ile Bologna'da karşılaşacak.

İşte A Milli Takımımızın aday kadrosu:

Kaleci: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Image

İlgili Konular: #Uluslar Ligi #A Milli Takım

İlgili Haberler

Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma sebebini açıkladı: 'Transferimde bu durum büyük bir rol oynadı'
Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma sebebini açıkladı: 'Transferimde bu durum büyük bir rol oynadı' Galatasaray ile yolları ayrılan Victor Nelsson, katıldığı bir programda kızının durumu nedeniyle sarı kırmızılı ekipten ayrıldığını açıkladı.
Galatasaraylı Lucas Torreira'ya milli takım daveti!
Galatasaraylı Lucas Torreira'ya milli takım daveti! Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Forlan, Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı kadroya davet etti.
TFF açıkladı: Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
TFF açıkladı: Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Trabzonspor'un cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi de belli oldu.