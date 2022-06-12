A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: '12 gol attık, daha ne istiyoruz?'

12 Haziran 2022 Pazar, 09:10

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Alman teknik direktör gol yemeden bir maçı daha galip tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün zor bir maçtı, bunu söylemek lazım. Gruptaki en zor rakip demiştik. Bugünkü maçta farklı bir tablo ortaya çıktı. Bazı oynamamış oyuncuları da sahaya sürdük. Bu maçlarda zorlanabilirsiniz, hatta kaybedebilirsiniz ama biz kazandık, yine gol yemeden kazandık. Bu çok önemli" diye konuştu.

"BAZI İSİMLERİ FARKLI DEĞERLENDİRDİK"

Kuntz, kadro derinliğiyle ilgili gelen soruya "Enes'in problemleri olduğu için alamadık. Şu aşamada hücumla ilgili çok fazla alternatifimiz yok. 4 maçlık bir periyot vardı. Bazı isimleri farklı şekilde değerlendirdik. Bu yüzden de Serdar Dursun bugün ikinci yarı oyuna girdi. Girdiği maçlarda da golünü atmayı başardı" açıklamasını yaptı.

Ailesinin de maçı tribünde izlediğini belirten Alman hoca, "Eşim, kızım, kardeşim ve oğlum bugün maçı izledi burada. Onlar da bu galibiyete benim kadar sevindi" diye konuştu.

Basın toplantısında da konuşan Stefan Kuntz, "Bu akşam maç çok zordu. Böyle olacağını bekliyorduk. Futbolda 3-4 maçlık seriler olduğunda 1. ve 2. maçlar kolay geçer ama sonraki maçları kolay atlatamazsınız. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Gururluyum" dedi.

"12 GOL ATTIK, DAHA NE İSTİYORUZ?"

Hücum oyuncularının performansı sorusuna cevap veren 59 yaşındaki teknik direktör, "Halil'in performansına gelirsek, Enes'in ağrıları vardı ve bu anlamda çok fazla alternatifimiz yoktu. Forvette salı günü oynayacağımız maçı düşünerek Serdar ve Halil'i aynı anda sahaya sürmek istemedik. Bundan sonraki maçlarda denemeler yapabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"Kesinlikle play-off oynama gibi bir düşüncemiz olmamalı. Tamamen salı günü oynayacağımız maça odaklandık" ifadelerini kullanan Kuntz, "Burak Yılmaz sonrası milli takımın ilk santrforu kim olacak, Serdar Dursun mu?" sorusuna ise "Eğer tek bir oyuncuya bütün düşüncenizi bağlarsanız kendinizi zayıflatmış olursunuz. Bugün baktığımızda grupta 12 gol attık daha ne istiyoruz? Hücum oyuncularımın performansından memnunum. Teknik direktör olarak gol atabilen oyuncum ne kadar fazla olursa benim için o kadar iyi" cevabını verdi.

"FUTBOL ACIMASIZ OLABİLİYOR"

Alman teknik adam, Lüksemburglu bir gazetecinin penaltı pozisyonuyla ilgili düşüncelerini sorması üzerine, "Bizler tabii eski futbolcularız, topa elle temas konusundaki kurallar bazen acımasız olabiliyor. Bugünkü hareket kurallar içerisinde yüzde yüz penaltıydı ama Lüksemburg için şanssız bir andı. Oyuncumuzun kendi kalesine attığı faul nedeniyle sayılmayan pozisyonda, Ferdi'ye bir faul yapıldı, top filelere gitmeden hakem düdüğü çalmıştı" açıklamasında bulundu.

Kuntz, son olarak taraftarların desteği hakkında ise "Bir teşekkürü de taraftarlarımıza yapmak istiyorum. Gerçekten çok iyiydiler. Çünkü futbolda deplasmanda oynadığınız bir karşılaşma her zaman evinizde oynuyormuş gibi olmaz. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. Salı günü İzmir'de görüşürüz" değerlendirmesinde bulundu.