A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Enes Ünal ile buluştu
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İspanya'da ay-yıldızlı futbolcu Enes Ünal ile bir araya geldi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Enes Ünal ile buluştu.
Getafe'de forma giyen milli golcümüz Enes ile buluşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Kuntz, şu ifadeleri kullandı;
"Kulübündeki mevcut durumunu ve Türkiye'nin güncel konularını konuşmak üzere santrforumuz Enes Ünal ile bir araya geldik. Kendisiyle mart ayındaki maçlarımıza ilişkin fikir alışverişinde bulunduk."
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