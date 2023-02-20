A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Enes Ünal ile buluştu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İspanya'da ay-yıldızlı futbolcu Enes Ünal ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 19:04
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Enes Ünal ile buluştu
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Enes Ünal ile buluştu.

Getafe'de forma giyen milli golcümüz Enes ile buluşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Kuntz, şu ifadeleri kullandı;

"Kulübündeki mevcut durumunu ve Türkiye'nin güncel konularını konuşmak üzere santrforumuz Enes Ünal ile bir araya geldik. Kendisiyle mart ayındaki maçlarımıza ilişkin fikir alışverişinde bulunduk."


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