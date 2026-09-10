ABD Açık'ta Coco Gauff ve Elena Rybakina yarı finalde

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina, yarı finale yükseldi.
New York kentindeki turnuvanın 11. gününde iki kez grand slam şampiyonu Rybakina, çeyrek final mücadelesinde Çinli Qinwen Zheng ile karşılaştı.
İki saat 14 dakika süren maçta rakibini 3-6, 6-1 ve 6-4 biten setlerle 2-1 yenen Rybakina, adını yarı finale yazdırdı.
YARI FİNALDE RAKİP COCO GAUFF
Coco Gauff ise çeyrek final mücadelesinde Rus Mirra Andreeva (5) ile karşılaştı.
İki saat 19 dakika süren maçta rakibini 2-6, 7-6 ve 6-2 biten setlerle 2-1 yenen Gauff, yarı finale kaldı.
ABD Açık'ta 2023 yılının şampiyonu Gauff, yarı finalde Kazak Elena Rybakina'nın (2) rakibi oldu.