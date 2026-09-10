Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD Açık'ta Coco Gauff ve Elena Rybakina yarı finalde

ABD Açık'ta Coco Gauff ve Elena Rybakina yarı finalde

10.09.2026 10:49:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
ABD Açık'ta Coco Gauff ve Elena Rybakina yarı finalde

ABD Açık'ta tek kadınların dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina ve Coco Gauff yarı finale yükseldi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina, yarı finale yükseldi.

New York kentindeki turnuvanın 11. gününde iki kez grand slam şampiyonu Rybakina, çeyrek final mücadelesinde Çinli Qinwen Zheng ile karşılaştı.

İki saat 14 dakika süren maçta rakibini 3-6, 6-1 ve 6-4 biten setlerle 2-1 yenen Rybakina, adını yarı finale yazdırdı.

 

Image

YARI FİNALDE RAKİP COCO GAUFF

Coco Gauff ise çeyrek final mücadelesinde Rus Mirra Andreeva (5) ile karşılaştı.

İki saat 19 dakika süren maçta rakibini 2-6, 7-6 ve 6-2 biten setlerle 2-1 yenen Gauff, yarı finale kaldı.

ABD Açık'ta 2023 yılının şampiyonu Gauff, yarı finalde Kazak Elena Rybakina'nın (2) rakibi oldu.

İlgili Konular: #Coco Gauff #ABD Açık #elena rybakina

İlgili Haberler

Qinwen Zheng ile Mirra Andreeva ABD Açık'ta çeyrek finale çıktı!
Qinwen Zheng ile Mirra Andreeva ABD Açık'ta çeyrek finale çıktı! Çinli raket Qinwen Zheng ve Rus tenisçi Mirra Andreeva, ABD Açık'ın üçüncü turuna eşleştikleri rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükseldi.
ABD Açık'ta Zverev ve Rybakina çeyrek finalde
ABD Açık'ta Zverev ve Rybakina çeyrek finalde ABD Açık'ta, erkeklerde 1 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve kadınlarda 2 numaralı seribaşı Rybakina çeyrek finale çıktı.
ABD Açık tarihine geçen maçta Carlos Alcaraz turnuvaya veda etti
ABD Açık tarihine geçen maçta Carlos Alcaraz turnuvaya veda etti Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Ben Shelton, Carlos Alcaraz'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi.