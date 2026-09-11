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ABD Açık'ta tek kadınlarda finalin adı belli oldu

ABD Açık'ta tek kadınlarda finalin adı belli oldu

11.09.2026 17:34:00
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ABD Açık'ta tek kadınlarda finalin adı belli oldu

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda son 2 yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina yarın finalde karşı karşıya gelecek.

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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda son 2 yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina yarın finalde karşı karşıya gelecek.

New York kentinde düzenlenen turnuvada Sabalenka, yarı finalde 3 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez ABD Açık finaline adını yazdırdı.

Rybakina ise 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Coco Gauff'u 3-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek kariyerindeki ilk ABD Açık finaline yükseldi.

Aryna Sabalenka, ABD Açık'ta üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak. Kazak tenisçi Elena Rybakina ise kariyerindeki üçüncü grand slam zaferi ve ABD Açık'taki ilk şampiyonluğu hedefliyor.

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